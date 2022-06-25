Россияне полностью оккупировали Северодонецк, - глава ВГА Стрюк
Армия РФ полностью оккупировала Северодонецк. Украинские воины отошли на подготовленные позиции
Об этом информирует в эфире телемарафона руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк .
"Город полностью под оккупацией Российской Федерации. Пытаются там наводить свои порядки. Назначили некоего "коменданта", собирающего какой-то актив. Город настолько уничтожен, что людям будет сложно справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины" , – сказал Стрюк.
Руководитель городской военной администрации заявил, что жители Северодонецка могут покинуть город только в сторону России. Украина будет способствовать возвращению людей на подконтрольную Украине территорию, сейчас это сделать невозможно. Гражданские, которые были в укрытиях на территории "Азота", почти три месяца частично покидают его.
"Частично покидают территорию "Азота". С ними снимают пропагандистские ролики. Но ведь вы знаете, люди пережили почти три месяца жизни в укрытиях, подвалах. Им довольно сложно психологически. Сейчас они нуждаются в помощи и медицинской, и психологической".
- Ранее Александр Стрюк доложил , что украинские военные должны были отойти на более подготовленные позиции, однако почти все вышли из Северодонецка, что не позволило рашистам окружить наших воинов.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ночью на 24 июня ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка .
- 24 июня руководитель военной администрации Горской громады Алексей Бабченко также сообщил, что российские захватчики зашли с двух сторон: одна часть вражеских сил вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть - по направлению Горского и Золотого.
- На брифинге 24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык заявил, что российские оккупанты увеличили количество авиационных налетов на Луганщине в районе Лисичанска и Северодонецка , ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.
- 24 июня военный эксперт Defence Express Олег Катков рассказал , что Вооруженные силы Украины сковали близ Северодонецка около 50% российской армии, которая сейчас находится в Украине. В тот же день эксперт Defence Express Сергей Згурец отметил , что уже по меньшей мере 25%, а то и более 30% боеспособных частей российской армии уничтожены, враг теряет живую силу, и это означает, что украинская армия задачу на плацдарме в Северодонецке относительно уничтожения личного состава противника вполне эффективно выполнила.
- 24 июня по сообщению Генштаба ВСУ, боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются.
- 21 июня Генштаб ВСУ информировал, что враг наступает на Бахмутском направлении и пытается установить полный контроль над Северодонецком.
- 19 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ не хватает сил для продвижения в Северодонецке.
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