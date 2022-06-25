Россияне полностью оккупировали Северодонецк, - глава ВГА Стрюк

Об этом информирует в эфире телемарафона руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк .

"Город полностью под оккупацией Российской Федерации. Пытаются там наводить свои порядки. Назначили некоего "коменданта", собирающего какой-то актив. Город настолько уничтожен, что людям будет сложно справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины" , – сказал Стрюк.

Руководитель городской военной администрации заявил, что жители Северодонецка могут покинуть город только в сторону России. Украина будет способствовать возвращению людей на подконтрольную Украине территорию, сейчас это сделать невозможно. Гражданские, которые были в укрытиях на территории "Азота", почти три месяца частично покидают его.

"Частично покидают территорию "Азота". С ними снимают пропагандистские ролики. Но ведь вы знаете, люди пережили почти три месяца жизни в укрытиях, подвалах. Им довольно сложно психологически. Сейчас они нуждаются в помощи и медицинской, и психологической".

Ранее Александр Стрюк доложил , что украинские военные должны были отойти на более подготовленные позиции, однако почти все вышли из Северодонецка, что не позволило рашистам окружить наших воинов.