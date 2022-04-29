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Главная война с Россией Россияне – политические шизофреники. Это война не России против Украины, а война цивилизаций, - Портников
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Россияне – политические шизофреники. Это война не России против Украины, а война цивилизаций, - Портников

29 апреля, 2022 пятница
13:56
война с Россией

Журналист Виталий Портников считает, что россияне являются политическими шизофрениками, ведь их слова противоречат действиям, ведь это война не России против Украины, а война разных миров, цивилизаций

Публицист высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Действия россиян противоречат их словам и убеждениям. "Киев - мать городов русских, так давайте его сожжем". "Харьков - русский город, давайте мы его забросаем ракетами". "Мариуполь - это точно город из "Донецкой народной республики", так уничтожим все". Вам не кажется это политической шизофренией? Мне кажется", - отметил Портников.

Журналист подчеркнул, что война России против Украины – это не война стран, а война миров.

"Вот мы – одна цивилизация, потом пропасть, а дальше – другая цивилизация. Цивилизация зла. Там, где будет граница Украины, будет окончание добра, а потом идет цивилизация зла. Имеет ли значение, что в Москве при этом мастерские музыканты будут исполнять произведения Чайковского или Рахманинова?" Это не имеет никакого значения, россияне не слышат этих композиторов, они ничего не чувствуют. Если человек душевно пуст, не имеет значения, какую музыку он слушает, или на какие картины смотрит", - отметил Виталий Портников.

  • Ранее Виталий Портников высказывал мнение, что зверства россиян в Буче на Киевщине и других населенных пунктах, бомбардировки Харькова, Мариуполя и других городов – это зачистка территории от украинцев.

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