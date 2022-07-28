Россияне бросали танки и бежали, потому что не имели достаточной технической подготовки, - подполковник в отставке Саламаха
Николай Саламаха, подполковник в отставке, знаток бронетанковой техники, отметил, что как только у экипажа возникала неуверенность в машине, они оставляли ее, несмотря на то, что довольно часто эти танки были в исправном состоянии
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Николай Саламаха прокомментировал статистику, которая составляет 52%, относительно покинутых российских танков Т-73 Б3 на поле боя.
"Практически, ни в одной машине, которая к нам попадала в качестве трофея, мы не находили никакого технического описания, инструкции по эксплуатации, памятки или пособия для экипажа. А машина настолько сложна, что удержать все в голове, не возобновляя постоянно знания, Соответственно, экипажи довольно часто использовали только один прицел, а когда появлялись первые трудности и возможность покинуть машину, то ее и бросали", - пояснил подполковник в отставке.
Саламаха отметил, что очень многое зависит от уровня подготовки экипажей. Как только у экипажа возникала неуверенность, они бросали машину, несмотря на то, что довольно часто эти машины были в исправном состоянии.
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