Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Николай Саламаха прокомментировал статистику, которая составляет 52%, относительно покинутых российских танков Т-73 Б3 на поле боя.



"Практически, ни в одной машине, которая к нам попадала в качестве трофея, мы не находили никакого технического описания, инструкции по эксплуатации, памятки или пособия для экипажа. А машина настолько сложна, что удержать все в голове, не возобновляя постоянно знания, Соответственно, экипажи довольно часто использовали только один прицел, а когда появлялись первые трудности и возможность покинуть машину, то ее и бросали", - пояснил подполковник в отставке.



Саламаха отметил, что очень многое зависит от уровня подготовки экипажей. Как только у экипажа возникала неуверенность, они бросали машину, несмотря на то, что довольно часто эти машины были в исправном состоянии.

Ранее BBC опубликовало выводы экспертов о том, что разбитые российские танки стали определяющим образом войны в Украине.

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