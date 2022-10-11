Об этом сообщили в Энергоатоме.

"Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств", - подчеркнули в пресс-службе.

Компания обратилась к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу, призвав принять все возможные меры для того, чтобы немедленно освободить Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и вернуть его к исполнению должностных обязанностей.

Кроме того, Энергоатом в очередной раз отметил необходимость создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины.

Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Как отметил в эфире Еспресо депутат Запорожского облсовета волонтер Сергей Лышенко, по его информации, гендиректора ЗАЭС похитили из-за отказа признавать электростанцию собственностью России

3 октября Мурашова освободили из российского плена, однако он в дальнейшем не исполнял обязанности гендиректора. 5 октября президент Энергоатома Петр Котин взял на себя обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции.

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