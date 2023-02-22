Россияне похитили уже более 16 тыс. детей из Украины, установлены их имена

Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Дарья Герасимчук на встрече с представителями украинского сообщества в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Так, по данным уполномоченной, уже установили личности 16 226 детей, которых незаконно вывезли в РФ с временно оккупированных территорий Украины. Однако реальная цифра украденных детей достигает сотен тысяч. А вернулись из России всего 307.

В частности, Дарья Герасимчук подтвердила, что данных с временно захваченных территорий нет, а с освобождением территорий украинскими защитниками становится известно о новых массовых захоронениях.