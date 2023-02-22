Россияне похитили уже более 16 тыс. детей из Украины, установлены их имена
Украина идентифицировала уже 16 226 детей, которых оккупанты похитили с временно оккупированных территорий
Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Дарья Герасимчук на встрече с представителями украинского сообщества в Нью-Йорке, передает Укринформ.
Так, по данным уполномоченной, уже установили личности 16 226 детей, которых незаконно вывезли в РФ с временно оккупированных территорий Украины. Однако реальная цифра украденных детей достигает сотен тысяч. А вернулись из России всего 307.
В частности, Дарья Герасимчук подтвердила, что данных с временно захваченных территорий нет, а с освобождением территорий украинскими защитниками становится известно о новых массовых захоронениях.
- Напомним, 5 февраля стало известно , что в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию РФ.
- А 8 февраля сообщалось , что на территорию Украины удалось вернуть 128 детей, которых оккупанты принудительно вывезли в Россию.
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