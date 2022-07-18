Россияне похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской АЭС Игоря Квашнина
Российские военные вывезли в неизвестном направлении начальника службы охраны окружающей среды Запорожской атомной электростанции Игоря Квашнина
Об этом сообщает Энергоатом в телеграме.
Как говорится в сообщении, 17 июля российские военные, временно оккупировавшие Запорожскую атомную электростанцию, выкрали начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС.
"Так, вчера, 17 июля, захватчики похитили и вывезли в неизвестном направлении начальника службы охраны окружающей среды Игоря Квашнина. Сейчас его местонахождение невозможно установить", - пишет Энергоатом.
В телеграм-канале отметили, что похищенный Игорь Квашнин отвечал за контроль загрязнения, в том числе радиоактивного.
Также Энергоатом предупреждает о возможных провокациях, поскольку захватчики дестабилизируют ситуацию на электростанции и прибегают к террору.
"Напомним, служба отвечает за безопасность окружающей среды АЭС, то есть отсутствие загрязнения любыми веществами, включая радиоактивные. Очевидно, следующим шагом оккупантов станет очередная провокация. Поэтому не теряйте бдительности", - отметили в сообщении.
- Ранее сообщалось, что оккупанты заставляют работников ЗАЭС сниматься в пропагандистских видео.
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