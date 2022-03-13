Россияне похитили мэра Днепрорудного

Об этом утром воскресенья, 13 марта 2022 года, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает Еспресо.TV.



"Военные преступления становятся системными. Похищен городской глава Днепрорудного Матвеева Евгения Сергеевича", - отмечает Старух у себя на фейсбуке.



Как уточняет спикер Запорожской ОВА, полковник ВСУ Иван Арефьев, похищение Матвеева произошло в 8:30.



"Враг запугивает местное население, проводя информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти и местных общин, распространяет дезинформацию и постоянно берет местное население в заложники", - отмечает полковник.



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