Россияне похитили из оккупированного Старобельска 900 тонн украинского зерна
Россияне вывезли из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Враг разграбил ООО "Старобельский элеватор", откуда вывез почти 900 тонн зерна (урожай 2021 года). В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника", - сказано в сообщении.
"Все оно было замечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд ЛНР". То есть по факту россияне просто украли зерно у собственников, ведь те не сотрудничали с ними", - добавили в ЦНС.
Там напомнили, что подобные преступления местные партизаны передают в правоохранительные органы, поэтому никто из злоумышленников не избежит наказания, предусмотренного Уголовным Кодексом Украины.
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