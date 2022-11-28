Россияне похитили из оккупированного Старобельска 900 тонн украинского зерна

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг разграбил ООО "Старобельский элеватор", откуда вывез почти 900 тонн зерна (урожай 2021 года). В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника", - сказано в сообщении.

"Все оно было замечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд ЛНР". То есть по факту россияне просто украли зерно у собственников, ведь те не сотрудничали с ними", - добавили в ЦНС.

Там напомнили, что подобные преступления местные партизаны передают в правоохранительные органы, поэтому никто из злоумышленников не избежит наказания, предусмотренного Уголовным Кодексом Украины.

Российские захватчики вывезли из Херсона 100 тысяч тонн семян подсолнечника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb