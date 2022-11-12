Россияне похитили из музеев Херсонщины 15 тыс. экспонатов
Оккупанты вывезли культурный фонд Херсонской области в Симферополь. В настоящее время известно о краже более 15 тысяч музейных предметов
Об этом сообщает правительственный Центр национального сопротивления.
По данным украинского подполья, российские захватчики ограбили Херсонский художественный музей им. Алексея Шовкуненко, также имеющий филиал в Новой Каховке. Там были представлены иконы XVII – начала XX века, работы украинских художников конца XIX – начала XX века. В экспозиции находились и произведения современников.
"В общей сложности из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезено почти 15 тысяч экспонатов", - говорится в сообщении.
Известно, что в оккупированный Симферополь прибыли 4 грузовика с украденными экспонатами. К тому же захватчики демонтировали сантехнику и забрали с собой бытовую технику, принадлежавшую культурным учреждениям.
- Генеральный штаб в сообщении от 7 ноября извещал , что мимо Каховской ГЭС двигались вражеские колонны техники с награбленным имуществом: бытовой техникой и строительными материалами.
- Захватчики также разворовали имущество, транспорт, оборудование и остатки продукции ЧАО "Чумак" в Каховке. Сотрудники предприятия свидетельствовали Центру журналистских расследований, что россияне решили уничтожить его.
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