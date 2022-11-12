Россияне похитили из музеев Херсонщины 15 тыс. экспонатов

Об этом сообщает правительственный Центр национального сопротивления.

По данным украинского подполья, российские захватчики ограбили Херсонский художественный музей им. Алексея Шовкуненко, также имеющий филиал в Новой Каховке. Там были представлены иконы XVII – начала XX века, работы украинских художников конца XIX – начала XX века. В экспозиции находились и произведения современников.

"В общей сложности из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины вывезено почти 15 тысяч экспонатов", - говорится в сообщении.

Известно, что в оккупированный Симферополь прибыли 4 грузовика с украденными экспонатами. К тому же захватчики демонтировали сантехнику и забрали с собой бытовую технику, принадлежавшую культурным учреждениям.

Генеральный штаб в сообщении от 7 ноября извещал , что мимо Каховской ГЭС двигались вражеские колонны техники с награбленным имуществом: бытовой техникой и строительными материалами.

Захватчики также разворовали имущество, транспорт, оборудование и остатки продукции ЧАО "Чумак" в Каховке. Сотрудники предприятия свидетельствовали Центру журналистских расследований, что россияне решили уничтожить его.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb