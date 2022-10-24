Россияне похитили из Херсона памятники Суворову и Ушакову

Об этом сообщает " Общественное. Херсон " и ряд российских оппозиционных СМИ.

Несколькими днями ранее, в российских телеграмм-каналах начал распространяться список первоочередных памятников на "эвакуацию" из Херсона. Эти две скульптуры занимали в нем первое место.

Первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский в комментарии "Общественному" отметил, что памятки похитили российские военные, во время отступления на левый берег Днепра.

"Просто это не армия, это орда, которая действительно ничего святого не имеет. Когда они отступают, а они сейчас просто убегают с правобережной Херсонщины, они грабят все, что можно - будь то памятники или музейные фонды наши, учреждения культуры или медицинские заведения из наших больниц. То есть все, что имеет хоть какую-то ценность, они все это грабят", - сказал Соболевский.

Также он сообщил, что военные РФ с приверженцами взламывают замки в квартирах и домах людей, которые согласятся выехать на левый берег Днепра, и грабят их.

"Уже есть несколько сообщений об этом. Выносят все. То есть они делают с одной стороны якобы какую-нибудь хорошую картинку, с другой стороны просто грабят, потому что они таковы", заявил Соболевский.

Представитель оккупационной "администрации" Владимир Рогов заявил, что памятники были "эвакуированы" из-за "риска обстрелов с украинской стороны".

Военный и общественный деятель, генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун сообщил , что в Херсоне остаются специфические войска россиян.

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