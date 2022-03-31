Россияне похитили из блокадного Мариуполя 12-летнюю девочку и увезли ее на оккупированный Донбасс, - Офис Генпрокурора
Российские военные похитили из блокадного Мариуполя 12-летнюю девочку и отвезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в своем Telegram-канале.
Об исчезновении девочки сообщил ее дедушка, вынужденно проживающий в Черновцах.
По предварительной информации, с начала войны 12-летняя Кира Обединская находилась в Мариуполе с отцом Евгением Обединским.
17 марта в результате прямого попадания боевого снаряда в их дом мужчина погиб.
Девочку пытались эвакуировать из города вместе с другими местными жителями.
Во время эвакуации в попытке покинуть Мариуполь Кира получила ранения в результате взрыва мины. После этого девочку вместе с группой других мирных жителей похитили представители Вооруженных сил России и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса.
Как сообщает Офис Генпрокурора, Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Черновицкой области.
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