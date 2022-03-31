Россияне похитили из блокадного Мариуполя 12-летнюю девочку и увезли ее на оккупированный Донбасс, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в своем Telegram-канале.



Об исчезновении девочки сообщил ее дедушка, вынужденно проживающий в Черновцах.



По предварительной информации, с начала войны 12-летняя Кира Обединская находилась в Мариуполе с отцом Евгением Обединским.

17 марта в результате прямого попадания боевого снаряда в их дом мужчина погиб.

Девочку пытались эвакуировать из города вместе с другими местными жителями.

Во время эвакуации в попытке покинуть Мариуполь Кира получила ранения в результате взрыва мины. После этого девочку вместе с группой других мирных жителей похитили представители Вооруженных сил России и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса.



Как сообщает Офис Генпрокурора, Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Черновицкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb