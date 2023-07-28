Об этом сообщает Энергоатом.

"Более месяца назад, 23 июня 2023 года, захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга, который оставался в Энергодаре и работал на станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергея видели в отделении так называемой полиции, где россияне содержат жителей города и работников ЗАЭС. Во временно оккупированном городе проживают близкие мужчины, подтверждающие, что он жив.

"Сергей, находясь в настоящем плену рашистов, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер", - отметили в Энергоатоме.

По их данным, россияне до сих пор не предъявили Сергею никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии.

Энергоатом обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для увольнения всех работников ЗАЭС, держащихся в плену российскими террористами.

РФ похищает работников ЗАЭС

Центр нацсопротивления еще в апреле 2023 года сообщал , что во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.

"Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают", - рассказали в ЦНС.

Там отметили, что особое внимание захватчики уделяют тем, кто не заключил договор с Росатомом.

Через несколько дней стало известно, что рашисты в масках похитили и вывезли четырех работников Запорожской атомной электростанции в неизвестное место.

16 мая сообщалось, что российские оккупанты запретили атомщикам общаться между собой.

Перед рабочей сменой они внимательно и тщательно проверяют атомщиков на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно эстакадой. Под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные полицаи четко определили. но и прямо на улицу – строго запрещено. Находясь на работе, работники теперь имеют право смотреть только прямо перед собой. Потому что поворачивать голову и даже просто взглянуть в сторону – строго запрещено", - подчеркнули в Энергоатоме.