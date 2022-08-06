Россияне похитили главу общины в Херсонской области

Об этом сообщила Каховская городская территориальная община в Facebook.

"5 августа, около 14.00, из своего дома вооруженные военные России похитили главу Зеленоподской сельской территориальной общины Каховского района Елену Пелешок", - говорится в сообщении.

Также оккупанты похитили водителя сельсовета, но впоследствии его отпустили. В настоящее время местонахождение Елены Пелешек неизвестно.

6 августа коллаборанта Владимира Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.

В захваченном Россией городе Новая Каховка Херсонской области стреляли из пистолета в местного коллаборанта Виталия Гуру.

Во временно оккупированной Херсонской области россияне готовятся к проведению "референдума", пенсионерам раздают деньги, а молодым обещают бесплатное обучение.

Секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая убеждена , что оккупанты сами рано или поздно ликвидируют всех перешедших на их сторону коллаборантов.

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