Россияне похитили главу общины в Херсонской области
В Херсонской области оккупанты похитили главу Зеленоподской территориальной общины Елену Пелешок
Об этом сообщила Каховская городская территориальная община в Facebook.
"5 августа, около 14.00, из своего дома вооруженные военные России похитили главу Зеленоподской сельской территориальной общины Каховского района Елену Пелешок", - говорится в сообщении.
Также оккупанты похитили водителя сельсовета, но впоследствии его отпустили. В настоящее время местонахождение Елены Пелешек неизвестно.
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