Об этом сообщил Энергоатом в телеграме .

"В пятницу, 30 сентября 2022 года, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Информации о местонахождении Игоря Мурашова и его судьбе нет", - отметил президент Энергоатома Петр Котин.

Он отметил, что гендиректор ЗАЭС - лицензированное лицо, которое несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность атомной станции. Его задержание создает опасность работы крупнейшей в Европе АЭС.

Петр Котин обратился на русском языке к оккупантам:

"Требую от российских военных, контролирующих Запорожскую АЭС, сотрудников Росатома, также незаконно находящихся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма в отношении руководства и персонала ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к исполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС", - подчеркнул он.

Кроме того, он обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и руководителю Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Тому Митчеллу, призвав их принять все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из российского плена и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска с ЗАЭС .

26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.

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