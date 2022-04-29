Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



"По данным следствия, 25 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ похитили двух волонтеров из Великобритании, которые были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении ОГПУ.



В связи с этим при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Советник мэра Мариуполя заявил 29 апреля, что оккупанты украли из разбомбленной больницы часть уцелевших аппаратов ИВЛ.

Украинская разведка сообщила, что в Чернобаевской громаде захватчики устроили стрельбу из-за нежелания наступать и спора за награбленное.