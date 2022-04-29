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Россияне похитили британских волонтеров. Офис генпрокурора начал следствие

29 апреля, 2022 пятница
20:33
война с Россией

В Запорожской области российские оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 25 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ похитили двух волонтеров из Великобритании, которые были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении ОГПУ.

В связи с этим при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

  • Советник мэра Мариуполя заявил 29 апреля, что оккупанты украли из разбомбленной больницы часть уцелевших аппаратов ИВЛ.
  • Украинская разведка сообщила, что в Чернобаевской громаде захватчики устроили стрельбу из-за нежелания наступать и спора за награбленное.
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Новости
Великобритания
Офис генерального прокурора
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