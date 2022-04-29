Россияне похитили британских волонтеров. Офис генпрокурора начал следствие
В Запорожской области российские оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, 25 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ похитили двух волонтеров из Великобритании, которые были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении ОГПУ.
В связи с этим при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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