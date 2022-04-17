Россияне похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка
В Запорожской области российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка
Об этом сообщил сам глава Запорожской РГА в комментарии корреспонденту Укринформа.
По предварительным данным, Олег Буряк заявил, что его 16-летнего сына Влада похитили на российском блокпосте в Васильевке. Юноша ехал в машине, которая двигалась в составе эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье.
“Это произошло 8 апреля в 11:22 на блокпосте в Васильевке. Мой 16-летний сын уезжал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой, чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины”, - рассказывает глава РГА.
По словам очевидцев, авто держали на блокпосте три часа. После чего всех, кроме 16-летнего парня, отпустили. Знакомые рассказали, что умоляли отпустить Влада, но зря.
“У них (военных, – ред.) есть планшеты, и они нашли, что я являюсь отцом мальчика. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось”, – добавляет Буряк.
- Напомним, что по состоянию на 9 апреля в Запорожской области оккупанты похитили 106 человек, 63 из них до сих пор находятся в плену.
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