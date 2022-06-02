Россияне похищают мужчин на временно оккупированных территориях для выкупа, – СБУ
Служба безопасности Украины получила информацию с временно оккупированных территорий, что свидетельствует о массовых похищениях мужчин, при которых решители требуют выкуп у родственников
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
При этом сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется от 10 до 30 тыс. долларов США.
СБУ получила такие данные по новым перехватам разговоров, а также оперативной информации с временно оккупированных территорий.
В СБУ приводят примеры нескольких обращений граждан к так называемой "временной военной администрации РФ" в Мелитополе Запорожской области:
"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"
"Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"
"У меня мужа забрали и сказали , что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.."
На все эти вопросы кафиры отвечают примерно одинаково: по телефону они не решаются, нужно приехать лично. А по приезду родственникам озвучивают "прайс" и начинаются торги.
- Тем временем на Херсонщине из-за нехватки логистического обеспечения захватчики приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.
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