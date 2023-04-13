Россияне похищают документы пенсионеров с временно оккупированных территорий

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Из Донецкой области в Россию вывозят пенсионные дела из всех крупных населенных пунктов, временно захваченных оккупантами. В Москве была поставлена задача вывезти все дела до конца лета.

"В то же время это кажется, будто из-за технической неспособности обработать информацию на ТОТ, а также для облегчения эвакуации людей пенсионного возраста", - пишет ЦНС.