Россияне похищают документы пенсионеров с временно оккупированных территорий
Российские преступники вывозят документацию из пенсионных фондов, расположенных на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Из Донецкой области в Россию вывозят пенсионные дела из всех крупных населенных пунктов, временно захваченных оккупантами. В Москве была поставлена задача вывезти все дела до конца лета.
"В то же время это кажется, будто из-за технической неспособности обработать информацию на ТОТ, а также для облегчения эвакуации людей пенсионного возраста", - пишет ЦНС.
- 12 апреля сообщалось, что российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников Росатома.
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