Россияне подвергли артобстрелам энергетическую инфраструктуру в пяти областях, - Укрэнерго
За минувшие сутки враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях
Об этом сообщает Укрэнерго .
Дефицит в энергосистеме на 3 февраля остается на уровне четверга.
По данным компании, два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, а один выведен в аварийный ремонт.
"Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - рассказали в Укрэнерго.
Все области получили лимиты потребления.
"По состоянию на утро 3 февраля превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись", - отметили в компании.
В то же время, за минувшие сутки враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.
"Особенно сложная ситуация после обстрелов в Херсонской области", – рассказали в Укрэнерго.
"Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области", - добавили там.
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