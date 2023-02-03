Об этом сообщает Укрэнерго .

Дефицит в энергосистеме на 3 февраля остается на уровне четверга.

По данным компании, два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, а один выведен в аварийный ремонт.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - рассказали в Укрэнерго.

Все области получили лимиты потребления.

"По состоянию на утро 3 февраля превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись", - отметили в компании.

В то же время, за минувшие сутки враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

"Особенно сложная ситуация после обстрелов в Херсонской области", – рассказали в Укрэнерго.

"Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области", - добавили там.