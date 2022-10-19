Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Украинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в составы и командные пункты оккупантов", - сказал он.

Однако россияне танками, "градами" и "смерчами" расстреливают деоккупированные населенные пункты.

Также они подтянули в регион много техники и взорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ.

По словам Гайдая, из больниц и учебных заведений Луганщины захватчики вывозят оборудование и оргтехнику.

Ранее в эфире Эспрессо Гайдай сообщил, что оккупанты уничтожают населенные пункты Луганщины, которые освободили украинские бойцы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb