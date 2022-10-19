Россияне подтянули много техники и мобилизованных в Луганскую область, - Гайдай
Российские оккупационные войска подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных, а еще взорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Украинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в составы и командные пункты оккупантов", - сказал он.
Однако россияне танками, "градами" и "смерчами" расстреливают деоккупированные населенные пункты.
Также они подтянули в регион много техники и взорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ.
По словам Гайдая, из больниц и учебных заведений Луганщины захватчики вывозят оборудование и оргтехнику.
- Ранее в эфире Эспрессо Гайдай сообщил, что оккупанты уничтожают населенные пункты Луганщины, которые освободили украинские бойцы.
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