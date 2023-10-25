Россияне подтянули к границе с Украиной дополнительную партию ракет С-300, – ЦНС
Российские оккупанты доставили в район Брянска (РФ) новую партию модернизированных ракет в комплексы С-300 с целью атаки на украинское приграничье
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Глубокая модернизация с целью возможности нанесения ударов по наземным целям в Украине прошла на мощностях завода в городе Дубна Московской области.
"Однако благодаря неравнодушным местным нам известно о передвижении российской техники, а значит, и о намерениях врага. Следовательно, реализация этих планов сомнительна", - сообщили в Спротиве.
Что такое комплексы C-300
C-300 – это зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, который первоначально предназначался для уничтожения авиации, а также перехвата крылатых и баллистических ракет на высотах до 27 километров и расстояниях до 100 километров в условиях интенсивного радиопротиводействия. Однако россияне переработали эти ракеты в ракеты класса "поверхность - поверхность" и запускают их по наземным целям в Украине. Точность этих ракет весьма сомнительна, но учитывая огромное количество этого "добра" у россиян, оккупанты запускают их по приграничным городам, чтобы экономить другие типы ракет.
- По данным ГПСУ, наибольшее количество российских диверсантов фиксируется на границе Украины в Сумской области. Несколько реже враждебные ДРГ наблюдаются на границе в Харьковской и Черниговской областях.
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