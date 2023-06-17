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Россияне подрывом плотины Каховской ГЭС преследовали цель уменьшить линию столкновения и уплотнить свои войска, - военный эксперт Селезнев

17 июня, 2023 суббота
21:25
Война с Россией

Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг., отметил, что противник направляет свои войска с юга Херсонщины на более для него критические участки фронта

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Никаких сомнений ни у кого нет, что россияне, начиная с февраля 2022 года, держали под контролем плотину в районе Новой Каховки. Очевидно, что именно они заминировали эту плотину и совершили подрыв. А цель этого подрыва - сугубо военная составляющая. Противник сейчас имеет возможность перемещать свои военные резервы с юга Херсонской области на другие участки фронта. Враг абсолютно уверен, что после разрушения Каховской плотины река Днепр стала преградой украинской армии, которую не преодолеть", - пояснил военный эксперт.

Владислав Селезнев добавил, что ширина р. Днепр увеличилась, берега критически заилены, соответственно, двинуться в рамках форсирования Днепра сейчас технически невозможно.

"Это значит, что россияне получили высвобождение соответствующих ресурсов и резервов, поэтому их направляют сейчас на другие, более для них критические участки фронта. Противник уничтожил плотину с целью получить меньшее расстояние боевого столкновения и создать более концентрированные, насыщенные личным составом и техникой рубежи и позиции, чтобы максимально помешать украинскому контрнаступлению", - сказал Селезнев.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь.


 

Украина
Россия
военные силы Украины
Херсонщина
наступление ВСУ
Каховская ГЭС
Контрнаступление ЗСУ
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