Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Никаких сомнений ни у кого нет, что россияне, начиная с февраля 2022 года, держали под контролем плотину в районе Новой Каховки. Очевидно, что именно они заминировали эту плотину и совершили подрыв. А цель этого подрыва - сугубо военная составляющая. Противник сейчас имеет возможность перемещать свои военные резервы с юга Херсонской области на другие участки фронта. Враг абсолютно уверен, что после разрушения Каховской плотины река Днепр стала преградой украинской армии, которую не преодолеть", - пояснил военный эксперт.

Владислав Селезнев добавил, что ширина р. Днепр увеличилась, берега критически заилены, соответственно, двинуться в рамках форсирования Днепра сейчас технически невозможно.

"Это значит, что россияне получили высвобождение соответствующих ресурсов и резервов, поэтому их направляют сейчас на другие, более для них критические участки фронта. Противник уничтожил плотину с целью получить меньшее расстояние боевого столкновения и создать более концентрированные, насыщенные личным составом и техникой рубежи и позиции, чтобы максимально помешать украинскому контрнаступлению", - сказал Селезнев.

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь.



