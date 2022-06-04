Об этом сообщил офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко в фейсбуке .

"Просто сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата", - отметил военный.

Украинский журналист Денис Казанский написал в телеграмме , что скит загорелся в результате российского обстрела Святогорска.

"Люди, которые называли себя "защитниками православия" с тупым разъярением жгут и уничтожают православные святыни. А патриарх Кирилл радостно благословляет такое разрушение храмов и истребление православных верующих", добавил он.

Первые обстрелы Святогорской лавры оккупантами произошли еще в начале марта.

8 мая кафиры полностью разрушили скит Святогорской лавры в Донецкой области.

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