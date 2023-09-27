Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
Украинские партизаны отметили, что российские оккупанты готовятся защищать пляжи Евпатории от атаки ВСУ
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
Агенты обнаружили огневые позиции, которые российские оккупанты обустроили на набережной в Евпатории. Сообщается, что там оборудованы 4 огневых позиции.
"Неужели рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть... Мы же продолжим работать над освобождением Крыма", - пишут партизаны из АТЕШ.
Фото: АТЭШ
- 23 сентября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев уехать из Крыма, пока продолжается деоккупация.
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