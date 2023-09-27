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Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны

27 сентября, 2023 среда
17:41
Война с Россией

Украинские партизаны отметили, что российские оккупанты готовятся защищать пляжи Евпатории от атаки ВСУ

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

Агенты обнаружили огневые позиции, которые российские оккупанты обустроили на набережной в Евпатории. Сообщается, что там оборудованы 4 огневых позиции.

"Неужели рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть... Мы же продолжим работать над освобождением Крыма", - пишут партизаны из АТЕШ.

Фото: АТЭШ

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Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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