Россияне выдают себя за двойных жертв
С одной стороны – их репрессирует Путин, с другой стороны – они жертвы "жестоких украинцев"
Очередная история с "хорошими русскими". The Atlantic опубликовал статью о ситуации на литературном фестивале World Voices, которая, такое впечатление, написана под диктовку Маши Гессен. Статья просто до невозможности манипулятивная. Ну и это такая насмешка над "балансом мнений", где вроде бы мнения берутся у разных сторон, но на самом деле статья ведет неизменно одну линию.
Все больше у российских либералов идет уже нарратив "двойной жертвы". Они не только жертвы страшного Путина – они уже жертвы "жестоких украинцев"
А я вот думаю: все больше у российских либералов идет уже нарратив "двойной жертвы". Они не только жертвы страшного Путина – они уже жертвы "жестоких украинцев". И теперь весь западный мир, заботящийся о свободе слова, должен защищать "русских" от этих "жестоких" украинцев.
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Чем не история об "украинцах-нацистах", а? Шендерович уже прямо говорит о "всплесках нацизма". Другие говорят то же, только под другим соусом.
И это не просто бред, это уже какой-то ресентимент сотого уровня. Это уже плавная конвергенция с худшими формами роспропаганды.
Можно воевать чужими руками и чужими жизнями, и в то же время называть воюющих "нацистами". Или по крайней мере "жестокими".
То, что путь в "их" "демократическую" Россию сегодня устлан физически украинскими телами, их совершенно не волнует.
Можно воевать чужими руками и чужими жизнями, и в то же время называть воюющих "нацистами". Или по крайней мере "жестокими". Так тоже бывает.
Ибо в душе они действительно желают нам поражения. Вот оно что.
Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН
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