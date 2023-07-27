Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне под видом "оздоровления" вывезли в Беларусь более 3 тыс. украинских детей, - Кислица

Россияне под видом "оздоровления" вывезли в Беларусь более 3 тыс. украинских детей, - Кислица

27 июля, 2023 четверг
05:43
Война с Россией

Российские оккупанты под видом "оздоровления" вывезли в Беларусь более 3 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Украины

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза, передает Укринформ .

Он обратился к членам от Беларуси относительно проблемы насильственного перемещения украинских детей с оккупированных территорий, отметив, что их "подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививание ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории".

Помимо депортации в Россию, перемещение в пределах оккупированных территорий, детей вывозят и в Беларусь. Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину в Беларусь из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей под видом "оздоровления" вывезено более 3 тыс. украинских детей, подчеркнул постпред.

Депортация украинских детей в Россию и Белоруссию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

Также стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Было открыто уголовное производство.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. А еще он сказал, что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр национального сопротивления сообщил, что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую Республику Калмыкию около 280 детей.

В понедельник, 17 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против россиян, причастных к незаконному вывозу детей с территории Украины. Это, в частности, министры культуры и просвещения России.

18 июля глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине.

Впоследствии о том, что часть украинских детей с оккупированных территорий, которых враг вывез "на оздоровление" в Беларусь, не вернулась назад, сообщил председатель Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Но глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов отреагировал на такое заявление и назвал это "обвинениями" Беларуси. На такое Кислица попросил ООН отреагировать на признание ЧХ Беларуси в депортации детей из Украины.

21 июля сообщалось, что россияне вывезли 100 детей из ТОТ Херсонщины в Саранск в санаторий. Также стало известно, что российское минприроды организовало "отдых" 77 детей с временно оккупированных территорий Запорожской области в Ставрополе.

Украина
Россия
Белорусь
ООН
оккупированные территории
Читайте также:
Шахед
26 июля, 2023 среда
Россия атаковала Харьковщину "шахедами": есть попадание в промышленные объекты
26 июля, 2023 среда
Из регионов РФ начали возвращать "эвакуированных" украинцев в оккупированный Мариуполь, но им негде жить, - Андрющенко
на фото: судно
26 июля, 2023 среда
В результате атаки россиян на порт Рени повреждено румынское судно
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.56
  • EUR
    Покупка 40.83
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 июля
07:11
США перебросили истребители F-35 на Ближний Восток из-за атаки РФ на американский дрон
06:49
В случае смерти Путина, Ирландия вряд ли выразит соболезнования России, - премьер Варадкар
06:37
Россия разрушила 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден за 9 дней атак, - Кубраков
06:23
В Иране женщин, которые отказываются носить хиджаб, увольняют с работы и забирают у них машины
06:00
В ISW объяснили, почему РФ не сможет осуществить полную блокаду Украины в Черном море
05:08
В Нигере произошел военный переворот: законно избранный президент заблокирован во дворце
04:40
ЧВК Вагнера вербует в Беларуси наемников, готовых воевать против Литвы и Польши, - ЦНС
04:12
В США назвали основное направление контрнаступления Сил обороны Украины: операция продлится до трех недель, - СМИ
03:44
ВООЗ
В ВОЗ рассказали сколько медикаментов доставило в Украину с начала войны
03:16
Россия снова атаковала Хмельнитчину: работала ПВО
02:48
Чехия Украина
Россия обвинила Чехию в русофобии - Прага резко ответила: "Долой из Украины"
02:20
F-16
США и союзники еще не определились с местом для учений украинцев на F-16, - Белый дом
01:52
В Ирландии скончалась известная певица, обладательница "Грэмми" Шинейд О'Коннор
01:24
Байден поручил передать суду в Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине, - New York Times
01:18
Убили гражданского и ранили еще шестерых: россияне обстреляли населенные пункты Донетчины
00:56
Лига чемпионов: завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда
00:28
В сбитом 25 июля вертолете Ка-52 ликвидирован полковник ВС РФ,- росСМИ
2023, среда
26 июля
23:58
Эксразведчик ВВС США заявил в Конгрессе о государственной программе по исследованию НЛО и сокрытию ее данных
23:27
"Союзники отреагировали оперативно": Зеленский рассказал о первом заседании Совета Украина-НАТО
23:15
Обновлено
Массированная атака РФ: ПВО уничтожило 33 крылатых ракеты и 3 "калибра"
23:14
Военные инструкторы ЕС подготовили 24 тыс. украинцев
23:04
Украина отказалась от бойкота соревнований с участием спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе
23:04
Эксклюзив
РФ хочет лишить Украину выхода к Черному морю, - журналист Цымбалюк
22:50
Обновлено
Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа
22:24
Президент подписал закон о возврате довоенных налогов
21:35
В Беларуси исчезла уехавшая к сестре украинка - СМИ
21:21
Поезд Херсон - Киев - Славянск будет доезжать в Краматорск
20:46
Президент Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Государственного реестра санкций
20:37
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Враг использует танковые подразделения для прорыва нашей обороны на Купянском направлении. Колонка Сергея Згурца
20:08
Способны атаковать цель в случае утраты связи: Украина использует возможности ИИ для усовершенствования дронов, - WP
20:06
OPINION
Тишина тоже имеет свои слова
19:51
совбез ООН
На заседании Совбеза ООН к выступлению не допустили бывшего архиепископа УПЦ МП Гедеона
19:46
Главе Госсудебной администрации Сальникову сообщили о подозрении во взяточничестве
19:10
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
19:00
Обзор
Победные новости 518-го дня войны: Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене, Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
18:54
Под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии Силы обороны отразили атаки в районе Авдеевки, – Генштаб
18:53
коррупция
Насиров остается под стражей с возможностью внесения залога в 261 млн грн
18:52
Эксклюзив
Следующее показательное судилище в РФ над бойцами батальона "Айдар" состоится 15 августа, - сестра бойца Игоря Гайохи
18:39
Оленивка. Место трагедии
В ходе теракта в Оленовке взрывы были как вне колонии, так и внутри, - расследователи
18:26
НАТО усилит наблюдение и разведку в Черноморском регионе после выхода РФ из зерновой сделки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV