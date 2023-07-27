Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза, передает Укринформ .

Он обратился к членам от Беларуси относительно проблемы насильственного перемещения украинских детей с оккупированных территорий, отметив, что их "подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививание ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории".

Помимо депортации в Россию, перемещение в пределах оккупированных территорий, детей вывозят и в Беларусь. Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину в Беларусь из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей под видом "оздоровления" вывезено более 3 тыс. украинских детей, подчеркнул постпред.

Депортация украинских детей в Россию и Белоруссию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

Также стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Было открыто уголовное производство.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. А еще он сказал, что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр национального сопротивления сообщил, что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую Республику Калмыкию около 280 детей.

В понедельник, 17 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против россиян, причастных к незаконному вывозу детей с территории Украины. Это, в частности, министры культуры и просвещения России.

18 июля глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине.

Впоследствии о том, что часть украинских детей с оккупированных территорий, которых враг вывез "на оздоровление" в Беларусь, не вернулась назад, сообщил председатель Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Но глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов отреагировал на такое заявление и назвал это "обвинениями" Беларуси. На такое Кислица попросил ООН отреагировать на признание ЧХ Беларуси в депортации детей из Украины.

21 июля сообщалось, что россияне вывезли 100 детей из ТОТ Херсонщины в Саранск в санаторий. Также стало известно, что российское минприроды организовало "отдых" 77 детей с временно оккупированных территорий Запорожской области в Ставрополе.