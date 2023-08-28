Россияне под утро атаковали Полтавщину и Днепропетровщину: попали в объект промышленности и дома

Об атаке на Полтавщину сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Кроме того, как заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, утром российская армия совершила ракетный обстрел Кривого Рога. Для этого оккупанты применили тактическую авиацию с южного направления.

В результате атаки в городе разрушены два дачных дома, еще 5 – изуродованы. Из-за попадания занялось хозяйственное сооружение.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.

Ракетная опасность 28 августа по Украине продолжалась с 03:39 до 04:58, об этом писали Воздушные силы ВСУ.

В 04:23 ПС заявили о работе ПВО в Днепропетровской области.