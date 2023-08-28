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Россияне под утро атаковали Полтавщину и Днепропетровщину: попали в объект промышленности и дома

28 августа, 2023 понедельник
07:58
Война с Россией

Утром понедельника, 28 августа, российские террористы совершили атаку на промышленный объект Полтавской области, а также обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине, в результате чего разрушены дома

Об атаке на Полтавщину сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Кроме того, как заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, утром российская армия совершила ракетный обстрел Кривого Рога. Для этого оккупанты применили тактическую авиацию с южного направления.

В результате атаки в городе разрушены два дачных дома, еще 5 – изуродованы. Из-за попадания занялось хозяйственное сооружение.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.

Ракетная опасность 28 августа по Украине продолжалась с 03:39 до 04:58, об этом писали Воздушные силы ВСУ.

В 04:23 ПС заявили о работе ПВО в Днепропетровской области.

  • Накануне российская армия обстреляла центр Херсона и село Веривка Тягинского общества Херсонщины, в результате чего погибли две женщины и ранены двое мужчин.
Украина
Россия
російська армія
Днепропетровщина
воздушная тревога
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