Россияне под утро атаковали Полтавщину и Днепропетровщину: попали в объект промышленности и дома
Утром понедельника, 28 августа, российские террористы совершили атаку на промышленный объект Полтавской области, а также обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине, в результате чего разрушены дома
Об атаке на Полтавщину сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.
Кроме того, как заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, утром российская армия совершила ракетный обстрел Кривого Рога. Для этого оккупанты применили тактическую авиацию с южного направления.
В результате атаки в городе разрушены два дачных дома, еще 5 – изуродованы. Из-за попадания занялось хозяйственное сооружение.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.
Ракетная опасность 28 августа по Украине продолжалась с 03:39 до 04:58, об этом писали Воздушные силы ВСУ.
В 04:23 ПС заявили о работе ПВО в Днепропетровской области.
- Накануне российская армия обстреляла центр Херсона и село Веривка Тягинского общества Херсонщины, в результате чего погибли две женщины и ранены двое мужчин.
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