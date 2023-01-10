Об этом он рассказал в видеообращении в телеграмме.

По словам главы ОВА, взрывная волна от подрыва докатилась до Николаева.

Ким отметил, что могильник находился возле военной части, которую обстреливали месяцами. Он подчеркнул, что могильник залили бетоном еще очень давно, однако оккупанты решили, что это склад боеприпасов.

"Рядом с воинской частью, куда стреляли месяцами, был состав старых противокорабельных мин времен Второй мировой, их залили бетоном и сделали могильник. Много их было, залили бог знает когда еще. Россияне чего-то решили, что это склад боеприпасов и мужественно туда стреляли, долго и скучно, и вчера двумя дорогими "Кинжалами" пробили метр бетона, чтобы взорвать мины Второй мировой", - рассказал глава ОВА.

Также Ким отметил, что "единственное, что они сделали - оставили без окон и крыш пол Очакова и навели панику в Николаеве".

Под обстрелом россиян в понедельник, 9 января, оказался Очаков. Повреждены больницы, многоэтажки и частные жилые дома. Всего известно о 15 раненых, в том числе двухлетний ребенок.

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