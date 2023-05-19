Об этом Резников сообщил в кулуарах Украино-американского форума, передает РБК-Украина.

"По нашим оценкам, они (россияне, – ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, – ред.) теряют и продолжают это делать", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что украинские военные в Бахмуте делают важное дело: уменьшают наступательную мощь российских войск и не позволяют начать наступление на других участках фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 000 потерь россияне понесли лишь на Бахмутском направлении. Имею в виду убитых и раненых вместе", - сказал Резников.