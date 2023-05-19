Россияне под Бахмутом потеряли до 70 тыс. убитыми и ранеными, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россияне в попытках захватить Бахмут потеряли в общей сложности около 70 тыс. убитыми и ранеными
Об этом Резников сообщил в кулуарах Украино-американского форума, передает РБК-Украина.
"По нашим оценкам, они (россияне, – ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, – ред.) теряют и продолжают это делать", - сказал Резников.
Министр подчеркнул, что украинские военные в Бахмуте делают важное дело: уменьшают наступательную мощь российских войск и не позволяют начать наступление на других участках фронта.
"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 000 потерь россияне понесли лишь на Бахмутском направлении. Имею в виду убитых и раненых вместе", - сказал Резников.
- Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что враг стянул в Бахмут большую часть резервов и усилил группировки, однако, несмотря на это, ВСУ продвинулись вперед.
- Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал , что его наемники не могут окружить украинских военных в Бахмуте из-за потери стабильных флангов к северу и югу от города.
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