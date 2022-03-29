"Россияне почти проигнорировали юриспруденцию": Малюська назвал основные цели Украины в "юридической войне" против РФ

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Еспресо. TV.

"Психологам и психиатрам давно известен и неплохо исследован казус нарцисса-диктатора, который находится в почтенном возрасте и/или тяжело болен. Такой диктатор не успевает реализовать свои мега-планы, не успевает войти в историю так, как хотел бы, начинает спешить делать резкие и необдуманные шаги, которые заканчиваются трагедией и крахом. Многие страны с диктатурами это все проходили.Настала очередь РФ.Наша задача - обеспечить такой крах, причем так, чтобы ответственность понесла не только РФ, но и персонально ее руководители. В нашу пользу играет самоуверенность россиян. Увлекшись военными действиями, россияне почти проигнорировали юриспруденцию. Напрасно", - написал Малюска.

По словам министра, целями Украины в "юридической войне" являются:

- получить компенсацию ущерба, причиненного агрессией РФ;

- заблокировать финансирование войны и создать стимулы для прекращения и возвращения территорий;

- обеспечить личную ответственность управления ФР за совершенные преступления.

"Быстрому достижению целей препятствуют несколько ключевых проблем, первая – поиск надлежащего суда. Такой суд должен отвечать одновременно трем признакам: (1) наличие полномочий рассматривать дела по РФ и/или ее руководителям; (2) право выносить решение о применении существенных негативных последствий; (3) наличие действенного механизма исполнения такого судебного решения. К величайшему сожалению, суда, который полностью отвечал бы всем трем критериям, не существует", - констатирует Малюска и объяснил почему:

- ЕСПЧ полностью соответствует первым двум признакам, однако не соответствует третьему;

- Международный уголовный суд ограничен в первом и третьем признаке (в связи с отсутствием ратификации Римского устава ключевыми государствами);

- Коммерческие арбитражи – часто проблемным является первый признак и (в ситуации с РФ) почти всегда – третий;

- украинские суды имеют существенные ограничения по всем трем признакам;

- Государственные суды США, Британии и отдельных стран ЕС часто имеют третий признак, однако им не хватает первых двух.

"Наша задача – просить наших иностранных партнеров и международное сообщество совместно исправить недостатки судебных инструментов и добавить полномочий и последствий там, где их не хватает. Процесс движется, рф это понимает и потому пытается "убежать" даже от тех судебных инструментов, которые сейчас кажутся слабыми , понимая, что в будущем это все может измениться (неудачная попытка побега от юрисдикции ЕСПЧ – тому пример). Ключевая роль третьего признака (возможность исполнения решения) обуславливает то, что, в отличие от военных, ключевое "поле боя" для юристов – это не территория Украины, а территория развитых западных стран", – написал министр.

Также Малюська подчеркнул, что существует еще одна проблема – быстрота рассмотрения.

"Иностранные и международные юрисдикции традиционно медленные. Судовые процессы могут длиться десять и более лет. Судебное решение, полученное и исполненное через 15 лет, это точно лучше чем ничего, но оно не станет действенным предостережением для обеспокоенного своим состоянием здоровья диктатора преклонного возраста. Поэтому фокусируемся не только на максимальном ускорении классических судебных процессов, но и на внесудебных быстрых механизмах с практически мгновенными последствиями – санкциях. Санкции – сравнительно новый быстроразвивающийся инструмент, который имеет множество измерений (экономическое, дипломатическое, юридическое, культурное)", - написал Малюська

Еще одной проблемой министр назвал поиск денег.

"И здесь речь не о деньгах на юристов (лучшие юристы мира помогают нам безвозмездно), а о деньгах России, которые мы могли бы отобрать в качестве компенсации причиненного ущерба. За РФ уже много лет бегают кредиторы, пытаясь взыскать долги. Бывшие владельцы Юкоса - Активов РФ, которые бы не были защищены иммунитетом, за пределами РФ практически нет, поэтому наша цель – добиться снятия иммунитета и получения доступа для исполнения судебных решений и получения компенсаций ущерба за счет заблокированных (но пока защищенных от обращения взыскания и конфискации) сотен миллиардов долларов рф. Задача сложная (этого не добивалась еще ни одна страна мира), но не недостижимая – необходимые инструменты для этого существуют, путь понятен", - говорит Малюска.

Кроме того, он рассказал, что в условиях войны у Украины появились новые юридические инструменты – уполномочия иностранных юридических советников вести дела от имени Украины против РФ даже после прекращения существования законно избранного правительства Украины.

"Россияне считают, что наличие танков под Киевом – это их преимущество. На самом деле, с юридической точки зрения – это их ключевая слабость", - резюмирует Малюска.

Напомним, Шойгу заявил, что РФ "существенно снизила потенциал ВСУ" и сосредоточится на "освобождении" Донбасса.

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