Россияне платят цену за свой текущий тактический успех, который непропорционален любой реальной оперативной, - ISW о захвате Северодонецка

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Россияне платят цену за свой текущий тактический успех, который непропорционален любой реальной оперативной или стратегической выгоде, которую они могут получить. Сам Северодонецк важен на этом этапе войны прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт Луганской области, который россияне не контролируют". Его захват позволит Москве заявить, что она полностью обезопасила Луганскую область, но не даст России никакой другой значительной военной или экономической выгоды. в материале Института.

Цель России в отношении Северодонецка не оправдывает вовлеченные силы, технику и материальную часть, вложенную в эту операцию.

"Сейчас Путин бросает людей и боеприпасы в последний крупный населенный пункт в этой области, оставшийся Северодонецк так, будто его взятие означает победу в войне для Кремля. Он ошибается. Когда закончится Северодонецка битва, независимо от того, чья сторона удерживает город, наступление россиян на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отвергнуть российские силы», – добавляют в ISW.

Отмечается, что украинская армия несет серьезные потери в битве за Северодонецк, поэтому могут проиграть в ближайшие дни, если Северодонецк упадет, хотя возможно и другое развитие событий.

"Российские войска атакуют Северонецк, хотя еще не оцепили его. Они достигают территориальных преимуществ и могут добиться успеха в захвате города и районов дальше на запад. Украинские военные сталкиваются с самым серьезным вызовом, с которым они столкнулись после изоляции завода "Азовсталь" в Мариуполе, и вполне могут потерпеть значительное тактическое поражение в ближайшие дни, если упадет Северодонецк, хотя такой результат отнюдь не определен, и российские нападения вполне могут снова остановиться", – говорится в сообщении.

Так, если застрявшие на второстепенных направлениях войска РФ потеряют волю к бою, ведь битва за Северодонецк забирает большую часть доступных России средств, Украина имеет шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех. Впрочем, в ISW заявляют, что эта перспектива неопределенна, и Украина может не иметь возможности воспользоваться случаем, даже если она появится.

Российские войска 27 мая начали прямой штурм Северодонецка. Город полностью не оцепили. Российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку штурма Северодонецка в Луганской области и после потерь отошли на ранее занятые позиции.

Напомним, как сообщал председатель ВГА Стрюк, Северодонецк испытывает перекрестные обстрелы с трех сторон.

Россияне продолжают плотно обстреливать Луганскую область, в Северодонецке четверо погибших в одной многоэтажке.

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