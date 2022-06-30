Россияне планируют запустить из Мелитополя в Джанкой поезд и использовать людей как живой щит, - мэр Федоров
Российские оккупанты заявили, что с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд из Мелитополя в Джанкой
Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
Мэр города отмечает, что оккупанты собираются прикрываться мирным населением, чтобы таким образом провозить на территорию страны оружие и военную технику.
"Мы вспомнили о партизанском движении, которое действует на территории Мелитополя. Все знают, как взрывались и бронепоезд, и рельсы, и именно поэтому они решили запустить пассажирский поезд, чтобы щитом прикрываться, нашими людьми, чтобы не было диверсий. А они точно будут, потому что через железную дорогу подвозится много взрывных предметов, патронов и тяжелого вооружения", - сообщил Федоров.
Он также подчеркнул, что таким образом россияне в очередной раз подвергают опасности мирное население на временно оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.39
Покупка 34.39Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.75Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное