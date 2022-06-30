Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Мэр города отмечает, что оккупанты собираются прикрываться мирным населением, чтобы таким образом провозить на территорию страны оружие и военную технику.

"Мы вспомнили о партизанском движении, которое действует на территории Мелитополя. Все знают, как взрывались и бронепоезд, и рельсы, и именно поэтому они решили запустить пассажирский поезд, чтобы щитом прикрываться, нашими людьми, чтобы не было диверсий. А они точно будут, потому что через железную дорогу подвозится много взрывных предметов, патронов и тяжелого вооружения", - сообщил Федоров.

Он также подчеркнул, что таким образом россияне в очередной раз подвергают опасности мирное население на временно оккупированных территориях.

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