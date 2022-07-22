Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В последнее время мы наблюдаем за тем, как россияне пытаются наращивая силы на нашем направлении. Они привозят сюда новые подразделения и доукомплектовывают другие подразделения личным составом и техникой. При том, что доукомплектовывают подразделения личным составом с оккупированных территорий. Это свидетельствует о том, что планы. продвигаться в сторону Запорожья у врага есть", - рассказал Жорин.

Экс-командир полка "Азов" отметил, что оккупанты не смогут претворить в жизнь свои планы захвата Запорожья.

"Другой вопрос состоит в том, сможет ли враг воплотить свои планы в жизнь. Мой личный прогноз, что с теми силами, которые они имеют сейчас, у них ничего не получится. Однако об этом можно говорить только сейчас. Поскольку, если они увеличат группировку войск, то ситуация усложнится", - добавил он.



В Запорожье 20 июля россияне уничтожили 28 гражданских зданий в Запорожском и Пологовском районах

21 июля во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье около 00:00 раздавались взрывы, затем в районе Вознесенки возник пожар.







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