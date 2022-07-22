Россияне планируют захватить Запорожье, - экс-командир полка "Азов" Жорин
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин убежден, что россияне не отказались от планов захватить Запорожье
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В последнее время мы наблюдаем за тем, как россияне пытаются наращивая силы на нашем направлении. Они привозят сюда новые подразделения и доукомплектовывают другие подразделения личным составом и техникой. При том, что доукомплектовывают подразделения личным составом с оккупированных территорий. Это свидетельствует о том, что планы. продвигаться в сторону Запорожья у врага есть", - рассказал Жорин.
Экс-командир полка "Азов" отметил, что оккупанты не смогут претворить в жизнь свои планы захвата Запорожья.
"Другой вопрос состоит в том, сможет ли враг воплотить свои планы в жизнь. Мой личный прогноз, что с теми силами, которые они имеют сейчас, у них ничего не получится. Однако об этом можно говорить только сейчас. Поскольку, если они увеличат группировку войск, то ситуация усложнится", - добавил он.
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