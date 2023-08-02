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Россияне планируют за лето вывезти с оккупированных территорий еще 10 тысяч украинских детей, - Центр нацсопротивления

2 августа, 2023 среда
16:48
Война с Россией

На временно оккупированных территориях Украины местные гауляйтеры получили план от России за лето вывезти более 10 тысяч украинских детей на отдых в РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что детей вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации.

Проект депортации детей курирует правящая политическая партия "Единая Россия". В лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и так называемые образовательные мероприятия.

ЦНС отмечает, что при этом дети часто становятся жертвами преступлений. В частности, в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области стали жертвами педофила, воспользовавшегося их бесправным статусом на отдаленной земле.

"Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы. В эту программу вовлечена не только верхушка агрессора или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", - добавляют в Центре нацсопротивления.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал, что россияне используют детский труд и милитаризируют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр Национального Сопротивления. сообщил, что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкию около 280 детей.

Впоследствии глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и вынудить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. Также в Сенате США попросили Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.

29 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что россияне похищают украинских детей с целью уничтожения следующего поколения защитников Украины.

31 июля российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллиона жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей, а это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

1 августа государственный департамент США призвал РФ прекратить депортацию украинских детей с оккупированных территорий, а вывезенных – вернуть домой.

Впоследствии уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что еще 10 украинских детей вернулись в Украину после депортации оккупационными властями Российской Федерации.

Украина
Россия
російська армія
оккупированные территории
пропаганда
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