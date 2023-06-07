Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, оккупанты обустраивают лагеря для украинских детей по всему полуострову. По словам омбудсмена, россияне надеются таким образом остановить контрнаступление ВСУ в направлении Крыма.

"ФСБ РФ считает, что рядом с местами отдыха детей необходимо разместить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных вглубь Крыма", - написал Лубинец.

"По мнению российских спецслужб, "соседство" детей рядом с военными объектами не позволит или значительно усложнит украинским военным возможности огневого поражения основных подразделений и пунктов управления РОВ, значительно ограничит или притормозит темпы продвижения ВСУ по территории Крыма, позволит, в случае необходимости, провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать ВСУ перед мировым сообществом", - добавил он.

По его данным, в госдуме РФ уже инициировано соответствующее обращение к правительству об организации "эвакуации" детей в летние лагеря и другие заведения на территории АР Крым.

Лубинец напомнил, что подрыв Каховской ГЭС оккупанты приписывают Украине.