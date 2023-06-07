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Россияне планируют вывезти украинских детей в оккупированный Крым, чтобы "прикрыть" ими военные объекты

7 июня, 2023 среда
13:22
Война с Россией

Россияне под предлогом эвакуации от обстрелов планируют вывезти украинских детей во временно оккупированный Крым и разместить их рядом с военными объектами

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, оккупанты обустраивают лагеря для украинских детей по всему полуострову. По словам омбудсмена, россияне надеются таким образом остановить контрнаступление ВСУ в направлении Крыма.

"ФСБ РФ считает, что рядом с местами отдыха детей необходимо разместить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных вглубь Крыма", - написал Лубинец.

"По мнению российских спецслужб, "соседство" детей рядом с военными объектами не позволит или значительно усложнит украинским военным возможности огневого поражения основных подразделений и пунктов управления РОВ, значительно ограничит или притормозит темпы продвижения ВСУ по территории Крыма, позволит, в случае необходимости, провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать ВСУ перед мировым сообществом", - добавил он.

По его данным, в госдуме РФ уже инициировано соответствующее обращение к правительству об организации "эвакуации" детей в летние лагеря и другие заведения на территории АР Крым.

Лубинец напомнил, что подрыв Каховской ГЭС оккупанты приписывают Украине.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, читайте по ссылке .
  • Ранее в Минреинтеграции сообщалось, что враг меняет имена и даты рождения незаконно депортированным из Украины детям.
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Россия
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оккупированные территории
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