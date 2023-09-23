Россияне планируют вывезти музейные экспонаты из оккупированного Севастополя в РФ под видом эвакуации

Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных дел РФ.

В памятке для чрезвычайников отмечается, что важнейшей задачей для гражданской обороны является эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

"Оно решается как заранее в мирное время, так и при введении в действие планов ГО. Состоит в планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов", - говорится в сообщении.

Что известно о похищении Россией украинских культурных ценностей

22 мая россияне приказали коллаборантам в Запорожской области вывезти наиболее ценные экспонаты из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского.

"Поручено в первую очередь вывозить наиболее ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других", – рассказали в ЦНС.

27 июня Херсонский художественный музей идентифицировал по сделанным в симферопольском Центральном музее Тавриды фотографиям 50 украденных россиянами экспонатов. В частности, среди последних идентифицированных работ стала картина херсонского графика и живописца Владлена Ваганова "Лесная песня".

5 июля стало известно, что оккупационная администрация Севастополя готовит документы на вывоз более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" для якобы реставрации.

Кому планируется передавать фонды пока неизвестно, но точно, что это за пределами полуострова. При этом стоит отметить, что на конец 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. – это весь основной фонд.

В онлайн-коллекциях Эрмитажа и Государственного исторического музея России обнаружили 110 тыс. археологических находок, которые в разные исторические периоды были вывезены с территории современной Украины. Среди них не менее 5% золотых экспонатов - более 5000 археологических находок. В основном памятники вывезли в Россию еще до провозглашения Независимости, хотя есть и исключения.

22 сентября президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне во время церемонии вернули культурные ценности, похищенные российскими войсками с временно оккупированных территорий.