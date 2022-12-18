Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 18 декабря 2022 года.

"Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что такие ограничения будут действовать в Черниговке с 25 декабря 2022 года, а в городе Бердянск - с 30 декабря 2022 года по 03 января 2023 года.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях, в частности, в Запорожье, российские захватчики арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы.

В четверг, 15 декабря, жители временно оккупированного Бердянска отметились патриотической акцией.

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