Россияне планируют возобновить наступление на Запорожье, - волонтер "Легиона Свободы" Денисов
Волонтер "Легиона Свободы" Константин Денисов убежден, что российские войска продолжают готовиться к наступлению на город Запорожье
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Ночь в Запорожской области прошла с дождем и постоянными воздушными тревогами. Начиная с позднего вечера воздушные тревоги раздавались до самого утра с разной периодичностью. Ситуация сложная. Постоянно находимся в опасной зоне. В общинах, которые находятся возле Запорожья, постоянно происходят столкновения с оккупантами". , – рассказал Денисов.
Он убежден, что российские войска продолжают готовиться к наступлению в Запорожье.
"Враг продолжает готовиться к наступлению на Запорожье. Они никогда и не отказывались от идеи оккупировать Запорожье. Поскольку в городе находятся логистические пути и энергетические мощности. Поэтому россияне продолжают заявлять, что им нужно уволить всю Запорожскую область. Однако мы настроены решительно и готовимся изгнать оккупантов. навсегда из Запорожской области", – добавил Денисов.
- Вечером 23 июня россияне обстреляли Запорожье из РСЗО.
- А 26 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что в Запорожье россияне похищают и пытают сотни горожан , а за их увольнение требуют 50 тыс. грн.
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