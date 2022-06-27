Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ночь в Запорожской области прошла с дождем и постоянными воздушными тревогами. Начиная с позднего вечера воздушные тревоги раздавались до самого утра с разной периодичностью. Ситуация сложная. Постоянно находимся в опасной зоне. В общинах, которые находятся возле Запорожья, постоянно происходят столкновения с оккупантами". , – рассказал Денисов.

Он убежден, что российские войска продолжают готовиться к наступлению в Запорожье.

"Враг продолжает готовиться к наступлению на Запорожье. Они никогда и не отказывались от идеи оккупировать Запорожье. Поскольку в городе находятся логистические пути и энергетические мощности. Поэтому россияне продолжают заявлять, что им нужно уволить всю Запорожскую область. Однако мы настроены решительно и готовимся изгнать оккупантов. навсегда из Запорожской области", – добавил Денисов.

Вечером 23 июня россияне обстреляли Запорожье из РСЗО.

А 26 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что в Запорожье россияне похищают и пытают сотни горожан , а за их увольнение требуют 50 тыс. грн.

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