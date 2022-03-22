Россияне планируют в апреле начать вводить рубль в Херсонской области, - депутат облсовета
В Херсонской области с апреля российские оккупанты планируют вводить в обращение рубли
Об этом написал депутат облсовета Сергей Хлань в Facebook.
"Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, наконец дойдет дело и до рублевых зарплат в бюджетных и коммунальных учреждениях", - рассказал он.
Депутат призвал игнорировать расчет в рублях, ведь "рубли - это бесполезная бумага".
"Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. "ХНР" все ближе, но отправим этот "ХНР" за российским кораблем!" - добавил Хлань.
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