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Россияне планируют удар по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой провал в Херсонской области, - ISW

20 октября, 2022 четверг
07:55
война с Россией На фото Каховская ГЭС

Россияне создают информационное поле для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС

Об этом сообщает Институт исследования войны ( ISW )

Согласно информации, российское военное руководство, очевидно, сделало выводы из предыдущих неудач в Харьковской области и пытается смягчить последствия неспособности, защититься от еще одного успешного украинского наступления.

Российские военные могут считать, что прорыв дамбы прикроет их отступление от правого берега Днепра и остановит или задержит украинское продвижение. Командующий российскими вооруженными силами в Украине Сергей Суровикин заявил, что получил информацию о том, что Киев намерен нанести удар по дамбе Каховской ГЭС, что, по его словам, приведет к разрушительному наводнению в Херсонской области. Сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар выше по течению от Херсона.

ISW сообщает, что Кремль может использовать такую атаку, чтобы омрачить новости о своем уже третьем унизительном уходе.

  • Глава Херсонской ОВА предостерегает мирных жителей от "эвакуации" в Россию, ведь на фоне успехов ВСУ - оккупанты хотят взять украинцев в заложники и прикрыться живым щитом
  • 19 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что кафиры готовят провокации с обстрелами Херсона.
  • Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил , что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег реки Днепр.

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Каховка
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