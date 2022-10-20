Россияне планируют удар по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой провал в Херсонской области, - ISW
Россияне создают информационное поле для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС
Об этом сообщает Институт исследования войны ( ISW )
Согласно информации, российское военное руководство, очевидно, сделало выводы из предыдущих неудач в Харьковской области и пытается смягчить последствия неспособности, защититься от еще одного успешного украинского наступления.
Российские военные могут считать, что прорыв дамбы прикроет их отступление от правого берега Днепра и остановит или задержит украинское продвижение. Командующий российскими вооруженными силами в Украине Сергей Суровикин заявил, что получил информацию о том, что Киев намерен нанести удар по дамбе Каховской ГЭС, что, по его словам, приведет к разрушительному наводнению в Херсонской области. Сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар выше по течению от Херсона.
ISW сообщает, что Кремль может использовать такую атаку, чтобы омрачить новости о своем уже третьем унизительном уходе.
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