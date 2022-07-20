Военный поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В Донецкой области сложная ситуация в Бахмуте и Славянске. Оккупанты обстреливают города, пытаются их сравнять с землей, как Лисичанск и Северодонецк", - отметил Шакун.

Офицер добавил, что Вооруженные силы Украины не дают россиянам продвигаться, но сдержать захватчиков достаточно сложно.

"Сейчас есть паритет в артиллерии - куда бы россияне ни двигались, им везде насыпают. Мы разрушаем логистику, уничтожаем склады. Это не дает россиянам продвигаться. Но оккупанты движутся и на этой территории не остановятся. Война будет продолжаться и надо оказывать сопротивление, гнать из Украины", - заметил Сергей Шакун.

20 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на границе Луганщины и Донетчины 19 июля россияне артиллерией, авиацией и "градами" обстреляли дома, где остались люди.

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