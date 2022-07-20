Россияне планируют сравнять с землей Бахмут и Славянск, как сделали это с Лисичанском и Северодонецком, - офицер ТрО Луганщины Шакун
Офицер областной Теробороны Луганщины Сергей Шакун предположил, что российские оккупанты планируют сравнять с землей Бахмут и Славянск, как раньше сделали это с Лисичанском и Северодонецком
Военный поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"В Донецкой области сложная ситуация в Бахмуте и Славянске. Оккупанты обстреливают города, пытаются их сравнять с землей, как Лисичанск и Северодонецк", - отметил Шакун.
Офицер добавил, что Вооруженные силы Украины не дают россиянам продвигаться, но сдержать захватчиков достаточно сложно.
"Сейчас есть паритет в артиллерии - куда бы россияне ни двигались, им везде насыпают. Мы разрушаем логистику, уничтожаем склады. Это не дает россиянам продвигаться. Но оккупанты движутся и на этой территории не остановятся. Война будет продолжаться и надо оказывать сопротивление, гнать из Украины", - заметил Сергей Шакун.
- 20 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на границе Луганщины и Донетчины 19 июля россияне артиллерией, авиацией и "градами" обстреляли дома, где остались люди.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.79
Покупка 35.79Продажа 36.78
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное