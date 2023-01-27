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Россияне планируют создать комиссию для проверки двух линий электропитания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в РФ, - Генштаб

27 января, 2023 пятница
19:28
война с Россией

Враг планирует создать на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в РФ

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре, со 2 февраля, враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию", - говорится. в сообщении.

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Лечат военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнер": оккупанты развернули "полевой госпиталь" в городе Хрустальный Луганской области

Стало известно, что враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

"Да, в городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области, в помещении городской больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнер", - отмечается.

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В частности, в посте добавляется, что в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната, также лечатся российские оккупанты.

Также отмечается, что во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области российская "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны).

Российские оккупанты в течение суток нанесли 24 авиационных и 7 ракетных ударов

"Российские оккупанты в течение суток нанесли 24 авиационных и 7 ракетных ударов. Также произвели более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Стало известно, что в результате ударов РФ по гражданской инфраструктуре городов Кинрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны и Херсона погибли и ранены среди мирного населения.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: обстрелы из танков, минометов и артиллерии подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфин и Тимофеевка - Сумской; а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Милово, Новомлынск и Двуречная.

Купянское направление: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворичное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

Лиманское направление: под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области.

Бахмутское направление: огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Новопавловское направление: противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.

Запорожское направление: пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Зеленое Поле на Донечине, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавные Запорожской области. В общей сложности 20 населенных пунктов.

Херсонское направление: обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.

В течение суток подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения кафиров, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков", - отмечается.

  • Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на временно оккупированной ЗАЭС не могут запустить энергоблоки : украинские специалисты отказались от сотрудничества, а собственных кадров не хватает.
  • Российские захватчики пытаются склонить белорусских ремонтников, чтобы они согласились работать на Запорожской АЭС.
  • Во время ракетной атаки 26 января россияне попали в пять высоковольтных подстанций . У Украины уже есть план восстановления энергетики и ждет помощи партнеров.

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Енергия
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потери окуппантов
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