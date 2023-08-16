Россия за сутки войны в Украине потеряла 650 военных, 17 ракет и 11 танков, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 255 570 военных. В то же время, россияне на оккупированной территории Херсонской области планируют снять пропагандистское видео по сюжету "уничтожение 150 военнослужащих украинской ДРГ"
Об этом 16 августа сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 255570 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4324 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8380 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 5152 (+24) ед,
- РСЗО – 714 (+0) ед,
- средства ПВО‒ 485 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 314 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4248 (+6),
- крылатые ракеты‒ 1404 (+17),
- корабли /катера‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерны – 7614 (+30) ед,
- специальная техника‒ 773(+4).
Данные уточняются.
Сведения от Генштаба: Оккупанты планируют снять пропагандистское видео о "уничтожении украинской ДРГ"
"На фоне снижения боевого духа личного состава военных подразделений оккупационных войск, командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области отмечена подготовка к проведению съемок пропагандистского видео по сюжету "Уничтожение 150 военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры".
Однако, по данным Генштаба, в здании культуры, по состоянию на 13 августа, находятся до 25 военнослужащих РФ.
Армия РФ нанесла 42 ракетных и 56 авиационных ударов по Украине
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования. В общей сложности зафиксированы пуски по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов: 4 крылатых ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатые ракеты типа "калибр".
Кроме этого, было зафиксировано по меньшей мере 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.
Всего за прошедшие сутки враг нанес 42 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
На фронте произошло более 30 боевых столкновений. Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Атинского, Ястребиного и Павловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов в частности по населенным пунктам Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области; Сытное, Шалыгино, Степное, Угроиды, Поповка Сумской области и Гранов, Плетеновка, Охримовка, Мел, Ольховатка на Харьковщине.
На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника велись по населенным пунктам Колодец и Северск Донецкой области.
На Бахмутском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Васюкивки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийские обстрелы велись по 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Семеновка, Яснобродовка, Карловка, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы велись по более 10 населенным пунктам, в частности Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Антоновка и Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богоявленко, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное, Нескучное и Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Лукьяновское, Пятихатки, Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Понятовка, Херсон, Новодмитровка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Силы обороны поразили 4 артсредства и зенитно-ракетный комплекс оккупантов
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.
- В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Известно о попадании в Днепре, Львове и Луцке по домам и предприятиям, пострадали и разрушены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37
Покупка 37Продажа 37.75
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное