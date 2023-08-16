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Обновлено

Россия за сутки войны в Украине потеряла 650 военных, 17 ракет и 11 танков, - Генштаб

16 августа, 2023 среда
07:56
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 255 570 военных. В то же время, россияне на оккупированной территории Херсонской области планируют снять пропагандистское видео по сюжету "уничтожение 150 военнослужащих украинской ДРГ"

Об этом 16 августа сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 255570 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4324 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8380 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 5152 (+24) ед,
  • РСЗО – 714 (+0) ед,
  • средства ПВО‒ 485 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4248 (+6),
  • крылатые ракеты‒ 1404 (+17),
  • корабли /катера‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерны – 7614 (+30) ед,
  • специальная техника‒ 773(+4).

Данные уточняются.

Сведения от Генштаба: Оккупанты планируют снять пропагандистское видео о "уничтожении украинской ДРГ"

"На фоне снижения боевого духа личного состава военных подразделений оккупационных войск, командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области отмечена подготовка к проведению съемок пропагандистского видео по сюжету "Уничтожение 150 военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры".

Однако, по данным Генштаба, в здании культуры, по состоянию на 13 августа, находятся до 25 военнослужащих РФ.

Армия РФ нанесла 42 ракетных и 56 авиационных ударов по Украине

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования. В общей сложности зафиксированы пуски по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов: 4 крылатых ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатые ракеты типа "калибр".

Кроме этого, было зафиксировано по меньшей мере 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 42 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На фронте произошло более 30 боевых столкновений. Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Атинского, Ястребиного и Павловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов в частности по населенным пунктам Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области; Сытное, Шалыгино, Степное, Угроиды, Поповка Сумской области и Гранов, Плетеновка, Охримовка, Мел, Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника велись по населенным пунктам Колодец и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Васюкивки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийские обстрелы велись по 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Семеновка, Яснобродовка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы велись по более 10 населенным пунктам, в частности Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Антоновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богоявленко, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное, Нескучное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Лукьяновское, Пятихатки, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Понятовка, Херсон, Новодмитровка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны поразили 4 артсредства и зенитно-ракетный комплекс оккупантов

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.

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