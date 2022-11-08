Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Мы видели, что происходило в Буче, Ирпене, Бородянке, Балаклее, Изюме. Когда мы освободим Мариуполь, мы увидим масштаб военных преступлений РФ. Россия уже сейчас получает обвинения. Они хотят сделать из Херсона второй Мариуполь, но руками ВСУ. Людей, оставшихся в Херсоне, россияне могут убивать, взрывать дома, обвиняя украинские снаряды, – аргументировал Сазонов.

Военнослужащий также добавил, что в Херсонской области безупречно работает артиллерия ВСУ. Украинские защитники удерживают оборону.

"Российское руководство действительно выводит из Херсона некоторые части, выводит десантуру, штурмовиков, вагнеровцев, но на место одного военного человека они загоняют троих мобилизованных. Их очень много в Херсоне. Периодически они пытаются атаковать наши позиции, но мы отбиваем атаки. Уже горы российских трупов лежат в полях. Россияне их не уносят, а посылают новых", - пояснил Сазонов.