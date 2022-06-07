Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает Liga.net .

По словам Лагуты, 6 июня в помещении Херсонской облгосадминистрации состоялось совещание с участием замглавы администрации Путина.

Он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".

"Это последнее их решение. А были разные: сначала республика, потом присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ", – сказал Лагута.

Сначала в Херсонской области планировали провести "референдум" в апреле и мае.