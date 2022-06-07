Россияне планируют провести псевдореферендум по включению в состав РФ Херсонщины осенью, - глава ОВА
Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель кремля поставил задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав России
Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает Liga.net .
По словам Лагуты, 6 июня в помещении Херсонской облгосадминистрации состоялось совещание с участием замглавы администрации Путина.
Он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".
"Это последнее их решение. А были разные: сначала республика, потом присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ", – сказал Лагута.
- Сначала в Херсонской области планировали провести "референдум" в апреле и мае.
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