Россияне планируют перевезти политзаключенных из Крыма на территорию РФ, - движение Атеш
Агентам партизанского движения "Атеш" стало известно, что россияне планируют перевезти политзаключенных из временно оккупированного Крыма на территорию России
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Агенты движения получили информацию о том, что россияне намерены в ближайшие дни перевезти политзаключенных из Крыма на территорию РФ. Перемещение будет проходить в спецвагонах в составе пассажирского поезда Севастополь – Москва.
"Сама процедура осуществляется на железнодорожном вокзале "Симферополь пассажирский", перед пешеходным мостом. Состав встречной стражи не менее двадцати солдат и двух офицеров. Информация уже передана в нужные руки", - рассказали партизаны.
Отмечается, что на временно оккупированном полуострове идет борьба с оккупантами.
"Рашисты паникуют, что не смогут удержать Крым, когда Силы обороны Украины подойдут к Перекопскому перешейку, из-за большого восстания на территории самого полуострова с участием патриотически настроенных украинцев и противников путинского режима", - объясняют такое решение окупантов партизаны.
- Глава Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире Еспресо сообщил, что во временно оккупированном Крыму захватчики незаконно удерживают 168 крымских политзаключенных и около 20 южан Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.16
- EUR Покупка 39.58Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное