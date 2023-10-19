Россияне планируют перевезти политзаключенных из Крыма на территорию РФ, - движение Атеш

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Агенты движения получили информацию о том, что россияне намерены в ближайшие дни перевезти политзаключенных из Крыма на территорию РФ. Перемещение будет проходить в спецвагонах в составе пассажирского поезда Севастополь – Москва.

"Сама процедура осуществляется на железнодорожном вокзале "Симферополь пассажирский", перед пешеходным мостом. Состав встречной стражи не менее двадцати солдат и двух офицеров. Информация уже передана в нужные руки", - рассказали партизаны.

Отмечается, что на временно оккупированном полуострове идет борьба с оккупантами.

"Рашисты паникуют, что не смогут удержать Крым, когда Силы обороны Украины подойдут к Перекопскому перешейку, из-за большого восстания на территории самого полуострова с участием патриотически настроенных украинцев и противников путинского режима", - объясняют такое решение окупантов партизаны.