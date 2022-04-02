Россияне планируют оцепить Объединенные силы и выйти на админграницы Луганщины, Донетчины, а также Херсонщины, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



По имеющейся информации, оккупанты планируют оцепить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Кроме того, для сковывания действий ВСУ они будут продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах в непосредственной близости от границы Украины с Беларусью и РФ.



На Волынском направлении россияне не наступают. В ВС Беларуси идет усиленная оперативная и боевая подготовка. Оккупанты наращивают системы ПВО в приграничных с Украиной районах.



В Полесском направлении россияне продолжают перемещать отдельные подразделения на территорию Беларуси. С целью замедления продвижения ВСУ кафиры минируют заброшенные позиции, пути выдвижения, элементы транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащую эвакуации.



На Северском направлении россияне продолжают удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки кафиров уже сосредоточена для ухода на территорию РФ.



С Броварского направления на территорию Курской области была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся готовы к выдвижению в направлении российской границы.



На Слобожанском направлении кафиры продолжают блокировать Харьков и пытаются продолжить наступление на Изюмском направлении.



В Донецком направлении россияне сосредоточивают основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, пытаются полностью контролировать Мариуполь.



В Южнобужском направлении россияне проводят штурм для выхода на административные границы Херсонской области.



В составе группировок кафиров против Украины воюют до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено 16 БТГр. Эту информацию уточняют.

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