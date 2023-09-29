Россияне планируют отправлять на фронт 17-летних парней из Луганщины, - ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В Хрустальном россияне готовят к мобилизации 17-летних молодых людей, которые в следующем году достигнут совершеннолетия", - написал глава ОВА.

По его словам, оккупанты проверяют, все ли несовершеннолетние стали на учет в военкоматы и прошли медицинские осмотры, чтобы весной как можно скорее отправить их на фронт.