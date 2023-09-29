Россияне планируют отправлять на фронт 17-летних парней из Луганщины, - ОВА
Во временно оккупированном поселке Хрустальное Луганской области российские оккупанты хотят мобилизовать на войну в Украину несовершеннолетних 17-летних парней
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"В Хрустальном россияне готовят к мобилизации 17-летних молодых людей, которые в следующем году достигнут совершеннолетия", - написал глава ОВА.
По его словам, оккупанты проверяют, все ли несовершеннолетние стали на учет в военкоматы и прошли медицинские осмотры, чтобы весной как можно скорее отправить их на фронт.
- В июне сообщалось , что россияне на временно оккупированных территориях Луганской области угрожают лишить зарплат коммунальщиков, которые не оформят паспорта РФ.
- Захватчики обещали деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта.
- В сентябре в ОВА отметили , что российская оккупационная "власть" Луганщины решила осуществлять выплаты за рождение ребенка только через 5 лет со дня получения им гражданства РФ. Это вроде бы должно сократить расходы государственного бюджета агрессора.
- Кроме этого, оккупационные "власти" Луганской области шантажируют местных жителей уменьшением суммы выплат, если их дети не получат российский паспорт до 14 лет.
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