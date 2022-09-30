Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что город Запорожье был, есть и будет украинским. Мы будем стоять до последнего. Мечты россиян о захвате Запорожья никогда не сбудутся. Однако они уже заявляют, что город Мелитополь станет центром временно оккупированной территории Запорожской области. Я их хочу разочаровать. Город Мелитополь будет освобожден Вооруженными Силами Украины", - пояснил Кирильчук.

Депутат Запорожского райсовета подчеркнул, что украинцы на временно оккупированных территориях не поддерживают Россию и ждут освобождения.

"Вчера у наших граждан возникла замечательная идея, которая очень удачно распространяется в социальных сетях. Люди предлагают выпускать туалетную бумагу с изображением подписанного Путиным документа об аннексии временно оккупированных территорий Украины. Это и показывает отношение людей к России, а не то, что они там нарисовали на своих псевдореферендумах", - добавил он.

Вечером, 28 сентября, жители оккупированного Мелитополя слышали громкие взрывы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb