Россияне планируют объявить Мелитополь центром временно оккупированной территории Запорожской области, - депутат райсовета Кирильчук
Депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук сообщил, что россияне хотят провозгласить Мелитополь центром временно оккупированной территории Запорожской области
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что город Запорожье был, есть и будет украинским. Мы будем стоять до последнего. Мечты россиян о захвате Запорожья никогда не сбудутся. Однако они уже заявляют, что город Мелитополь станет центром временно оккупированной территории Запорожской области. Я их хочу разочаровать. Город Мелитополь будет освобожден Вооруженными Силами Украины", - пояснил Кирильчук.
Депутат Запорожского райсовета подчеркнул, что украинцы на временно оккупированных территориях не поддерживают Россию и ждут освобождения.
"Вчера у наших граждан возникла замечательная идея, которая очень удачно распространяется в социальных сетях. Люди предлагают выпускать туалетную бумагу с изображением подписанного Путиным документа об аннексии временно оккупированных территорий Украины. Это и показывает отношение людей к России, а не то, что они там нарисовали на своих псевдореферендумах", - добавил он.
- Вечером, 28 сентября, жители оккупированного Мелитополя слышали громкие взрывы.
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