Россияне планируют обучать педагогов из ВОТ пропаганде в Москве
В Москве планируют форум для педагогов из ВОТ Украины, на котором российское министерство образования будет учить, как воспитывать детей в духе патриотизма к России
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
В октябре в Москве состоится так называемый форум "классных руководителей", где учителям расскажут, как воспитывать детей в духе поддержки российской политики.
На форум приглашены около 3 тысяч педагогов с временно оккупированных территорий, также будут присутствовать россияне, ранее отправившиеся в Украину. Мероприятие организует российское министерство образования.
В то же время, на собрании предусмотрено выступление диктатора РФ Владимира Путина, а также других лиц, пропагандирующих российскую точку зрения.
Кроме того, участники получат методические материалы по "патриотическому воспитанию молодежи", то есть советы, как формировать у детей положительное отношение к России.
Сопротивление отмечает, что политика РФ на временно оккупированных территориях по поводу лишения целого поколения украинцев своего национального сознания является признаком геноцида. Поэтому каждый участвующий в этом процессе будет нести ответственность за свои преступления после освобождения территорий.
- 5 августа российские пропагандисты обвинили министерство обороны России во лжи об атаке морских беспилотников на военно-морскую базу в Новороссийске.
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