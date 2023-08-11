Об этом информирует Центр национального сопротивления .

В октябре в Москве состоится так называемый форум "классных руководителей", где учителям расскажут, как воспитывать детей в духе поддержки российской политики.

На форум приглашены около 3 тысяч педагогов с временно оккупированных территорий, также будут присутствовать россияне, ранее отправившиеся в Украину. Мероприятие организует российское министерство образования.

В то же время, на собрании предусмотрено выступление диктатора РФ Владимира Путина, а также других лиц, пропагандирующих российскую точку зрения.

Кроме того, участники получат методические материалы по "патриотическому воспитанию молодежи", то есть советы, как формировать у детей положительное отношение к России.

Сопротивление отмечает, что политика РФ на временно оккупированных территориях по поводу лишения целого поколения украинцев своего национального сознания является признаком геноцида. Поэтому каждый участвующий в этом процессе будет нести ответственность за свои преступления после освобождения территорий.